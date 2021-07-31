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عمرو خالد: مصر بدون الأزهر كانت ستفقد الكثير عالميا ومحليا وإقليميا (فيديو)

السبت 31/يوليو/2021 - 09:40 ص
الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي
الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن هناك أخطاء في الأزهر الشريف، وأخطاء في كل المؤسسات، ولكن يجب أن نزن الأمر بما له وما عليه.. يجب أن يوضع كلامي عن الأزهر في سياقه حتى يتم فهمه بشكل صحيح".

ووجه الإعلامي خالد مدخلي، خلال لقاء خاص ببرنامج "سؤال مباشر" المذاع عبر فضائية "العربية"، مساء الجمعة، سؤالا إلى الدكتور عمرو خالد قائلا: "ما المطلوب من الأزهر لتصحيح هذه الأخطاء"، ليرد الداعية عمرو خالد ضاحكا: "لتصحيح احتياجات الوطن.. أنا شايفك مصر على فكرة الأخطاء، وانا مُصر على فكرة التحديات والاحتياجات"، ليقاطعه الإعلامي خالد مدخلي: "إنت اللي قلت أخطاء لو هتتراجع عنها عادي يعني".

ومن ناحيته عقب عمرو خالد: "مش هقف معاك طويلا على إصرارك على هذه النقطة رغم اختلافي معاك".

وقال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن مصر بدون مؤسسة الأزهر الشريف كانت ستفقد الكثير عالميا ومحليا وإقليميا.

وأشار "خالد"، إلى أن الأزهر الشريف حمى مصر داخليا، وقدم صورة عالمية جيدة، ولكن هناك تحديات وأخطاء بحكم أي مؤسسة في الحياة.

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مصر عمرو خالد الأزهر الشريف

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