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إصابة 23 شخصا جراء تصادم قطارين في مدينة بوسطن الأمريكية

السبت 31/يوليو/2021 - 09:42 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أفادت السلطات فى مدينة بوسطن الأمريكية بإصابة أكثر من 23 شخصا، وإلحاق أضرار كبيرة، جراء تصادم قطارين في شارع الكومنولث بالمدينة، وفى تغريدة لها على حسابها في "تويتر"، وأوضحت إدارة الإطفاء فى بوسطن أنه تم نقل 23 مصابا إلى المشافى و"لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات تهدد الحياة"، حسبما ذكرت شبكة " روسيا اليوم".

من جهتها أوضحت هيئة النقل بخليج ماساتشوستس أن الحادث العنيف وقع بعد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن من بين الجرحى أربعة سائقين على متن القطارين.

هذا وتعطلت الخدمة على الخط "ب"، الذي يمر عبر حرم جامعة "بوسطن"، لعدة ساعات، بينما كانت جهود الإنقاذ جارية، إذ ظل المحققون في مكان الحادث حتى وقت متأخر من الليل.

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