موسيماني يؤجل حسم مصير نجم الأهلي

قام بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتأجيل حسم ملف الراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وفضل بيتسو موسيماني تأجيل البت في مصير محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق إلي بعد نهاية الموسم حتي يتم التقييم الكامل للاعب ثم اتخاذ القرار النهائي فى مستقبله.









وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز اول امس على حساب فريق أسوان ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل هدف وسجل كهربا هدف.





ويذكر أن كهربا حقق مع الأهلي بطولتى دوري ابطال افريقيا 2020/2021 وساهم فى العديد من الألقاب.