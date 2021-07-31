رئيس جامعة الأزهر يعيد تشكيل مكتب التميز الدولي





وأشار " صديق" إلى أن هذا التشكيل يأتي انطلاقًا من رؤية الدولة لإستراتيجية للتنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م والجمهورية الجديدة نحو تطوير وصياغة رؤية تنمية مصر الجديدة في مختلف المجالات حتى عام 2030م، لتكون بمثابة خارطة طريق تعظم الإفادة من الإمكانات المتاحة، وترفع من ميزة التنافسية، وتعمل على إعادة إحياء دور مصر التاريخي في ريادة الإقليم وعلى توفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا أنه لما كانت لجامعة الأزهر مكانة مميزة في الدولة المصرية وعلى المستويات الإسلامية والعربية والدولية، كان منوط بها أن تقوم بدورها في تنفيذ هذه الإستراتيجية، وأن تتبوأ مكانتها اللائقة بين الجامعات.



وانطلاقًا من هذه الرؤية ودعمًا للتميز الأكاديمي لجامعة الأزهر في مجال الدراسات العليا والبحوث على المستويين المحلي والدولي.



وأوضح صديق أن قرار تشكيل مكتب التميز الدولي لجامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، والدكتور ياسر حلمي، أستاذ جراحة التجميل والحروق بكلية الطب، مديرًا تنفيذيًّا، ويضم في عضويته لفيف من عمداء ووكلاء الكليات بقطاع كليات: أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة والقانون، والدراسات الإسلامية والعربية والدراسات الإنسانية، والكليات العملية كالعلوم والطب وطب الأسنان والصيدلة، بجانب ذلك يضم مكتب التميز الدولي عديدًا من الكفاءات المتميزة بالجامعة من شباب أعضاء هيئة التدريس المتميزين في مختلف المجالات العلمية، ويتميزون بالكفاءة وأثبتوا عمليًّا قدرتهم وحرفيتهم في العمل على دعم وتطوير منظومة البحث العلمي بالجامعة بما تشمله من دعم للدوريات العلمية، والتدريب على البحوث، وتصنيف الجامعة، والتعاون الدولي وتحليل أداء الامتياز البحثي والعلمي لجامعة الأزهر، وتأصيل دور جامعة الأزهر في مجالات ريادة الأعمال والتنمية المستدامة وخدمة المجتمع، مضيفًا أن المادة الثالثة من قرار التشكيل حددت اختصاصات مكتب التميز الدولي بتطوير ودعم البحوث والدراسات العليا بجميع قطاعات جامعة الازهر في مجالات تطوير ورفع كفاءة الدوريات العلمية والتعاون مع بنك المعرفة المصري، وتدريب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس ورفع مهارات البحث العلمي والنشر، والمراجعة العلمية، وتصنيف الجامعة دوليًّا وإقليميًّا ومحليًّا والتعاون العلمي الدولي والمحلي والمشروعات البحثية الدولية، واعتماد مكافآت نشر الأبحاث الدولية والعربية المنشورة على موقع معامل الاستشهاد العربي، والدعم الفني بالتعاون مع المكتبة الرقمية لجامعة الأزهر، وتحليل الأداء والامتياز البحثي والعلمي للقطاعات المختلفة، واعتماد لجان أخلاقيات البحث العلمي، والخطط البحثية، والجوائز العلمية، وتقييم أداء المراكز البحثية بجامعة الأزهر، وكل ما يخص التميز العلمي والبحثي للجامعة.

أصدر الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بإعادة تشكيل مكتب التميز الدولي لجامعة الأزهر، صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، ونائب رئيس مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر.