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عصام كاريكا يتهم حمو بيكا بسرقة لحنين منه.. والأخير:" أخدتهم من أخويا الكبير"

السبت 31/يوليو/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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اتهم المطرب عصام كاريكا، مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بسرقة لحن أغنية "البسكلتة" التي قدمها في فيلم "اللمبي" مع الفنان محمد سعد والفنانة عبلة كامل، بسرقة لحن أغنية "بوم بوحة"التي قدمها أيضًا مع محمد سعد في فيلم "بوحة"، وأنه وضع تلك الألحان على أغنتين من أغنياته دون استئذانه. 

وقال عصام كاريكا خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم":"اكتشفت إن حمو بيكا سارق لحنين من بتوعي، واحدة بتاعت أغنية البسكلته اللي كنت عاملها للفنان محمد سعد، وتعدي فترة وألاقيه واخد لحن أغنيتي التانية بتاعت بوم بوحة، وبعدها تواصلت معاه وقالي هشوف".

ومن جانبه، قام حمو بيكا بالرد على تصريحاته خلال حلوله ضيفًا على البرنامج:" أنا كلمت شركة مزيكا وقالت لي إن الألحان دي بتاعتهم والحقوق الملكية خاصة بيها، أنا أخدت اللحن من أخويا الكبير ولو عايزني أشيله من على يوتيوب وأعتبرها مش موجودة". 

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