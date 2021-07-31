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غداً.. عرض الجزء الثاني من مسلسل "الحرامي" على منصة "شاهدVIP"

السبت 31/يوليو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
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غداً.. عرض الجزء الثاني من مسلسل الحرامي على منصة شاهدVIP
تعرض منصة ""شاهدVIP"غداً الموسم التاني من مسلسل "الحرامي"، وهو من إخراج أحمد الجندي، بدلاً من المخرج محمد سلامة، معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح. 

مسلسل "الحرامي"بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، رنا رئيس، كارولين عزمي، محمد جمعة، محمد خميس، مصطفى منصور، إخراج أحمد الجندي، شارك في الكتابة منار ماهر، علاء مصباح، عبد العزيز النجار، سيناريو وحوار محمد بركات.

وتدور أحداث المسلسل حول عندما تواصل "طارق" مع" كمال" أحمد داش، لمساعدته في استعادة مستندات مهمة تدينه، إذا لم يتم إعادتها إلى الشركة سريعًا، ورغم رفض كمال لهذه المهمة الغريبة، إلاّ أنه لن يتأخر حتى يوافق على مساعدته في السرقة لأسباب عاطفية خصوصًا أنه يعيش قصة حب مع "سالي"رنا رئيس وتتخذ الأحداث بعدها مسار آخر عند وقوع حادثة لم تكن في الحسبان.






 

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