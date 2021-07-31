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"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لمدة أسبوع (فيديو)

السبت 31/يوليو/2021 - 10:01 ص
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم.

وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن درجة الحرارة اليوم على القاهرة 39 درجة ثم ترتفع إلى 40 درجة مئوية غدا الأحد وتستمر حتى نهاية الأسبوع حتى تصل إلى 42 درجة.

وأضافت أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح ما بين 33 إلى 34 درجة، وأن درجة الحرارة بجنوب البلاد من 43 درجة مئوية إلى 44 درجة مئوية، وهي درجات الحرارة المقاسة في الظل.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بداية من الساعة 12 ظهرا حتى الخامسة عصرا، لعدم الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود فرص سقوط أمطار على جنوب البلاد متأثرة بمنخفض الهند الموسمي ولكن ستسمر درجات الحرارة مرتفعة على جنوب البلاد خلال فترة سقوط الأمطار المستمرة بداية من الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع.

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