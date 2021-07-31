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وزير النقل يستمع لشكوى مواطن متضرر من القطار السريع بحلوان

السبت 31/يوليو/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
محمد ممدوح
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استمع الفريق كامل الوزير وزير النقل، لشكوى أحد المواطنين، من المتضررين من مسار القطار الكهربائي السريع، بمنطقة كغر علوي بحلوان.

وطالب المواطن من وزير النقل، باستخدام مسارات بديلة للقطار، كبديل لهدم منازل أهل المنطقة، مع تعويضهم، وإعادة النظر في مسار القطار السريع المار بمنطقة كفر علو بحلوان، واستخدام مسارات بديلة من الالتفاف حلو المناطق السكنية بدلًا من هدمها.

وأضاف أحد مواطني كفر علو للوزير، أنهم يقنطون هذه المنطقة منذ سنوات والتعويضات لن تكفي.

ورد وزير النقل على المواطن قائلًا: "القطار يجب أن يكون مساره مستقيمًا".

جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل اللواء كامل الوزير، اليوم، تنفيذ أعمال مسار القطار الكهربائي السريع، بمنطقة كفر علو بحلوان.

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وزير النقل كفر علو حلوان القطار السريع الفجر

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