توافد طلاب الثانوية العامة بالدقهلية لأداء امتحان الأحياء والاستاتيكا (فيديو وصور)

تستقبل ١٦٤ لجنة ثانوية عامة بمحافظة الدقهلية طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم ورياضة، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي امتحان الاستاتيكا والأحياء والبالغ عددهم 32 ألفا و305 طلاب.



ويؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" في موعد زمني من الساعة 10 إلى 12، ويبلغ عدد طلاب علمي رياضة بمحافظة الدقهلية ٧٨٦٣ .





كما يؤدي طلاب علمي علوم امتحان الأحياء في ثلاث ساعات من العاشرة الي الواحدة ظهرا، ويصل عدد الطلاب والطالبات على مستوى محافظة الدقهلية 24 ألفا و442 طالبا.



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ومن جانبه أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنهاء استعدادات وتجهيزات مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمارثون امتحانات الثانوية العامة 2020 /2021.



وفيما يتعلق بتكثيف الإجراءات الصحية ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بلجان الإمتحانات، قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إنه تم توفير إشراف طبي لكل لجنة يضم طبيب أو زائرة صحية وتم التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف في كل موقع تجمع لجان ب 60 سيارة إسعاف للتعامل الفوري مع أية طوارئ، كما تم إعداد المستشفيات من قبل ادارة الطوارئ والرعاية الحرجة لاستقبال أية حالات خلال فترة الامتحانات.



وطبقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020-2021، بدات من 10 يوليو وحتي 2 أغسطس 2021، حيث أن طلاب الشعبة العلمية بدأوا من السبت 10 يوليو وسيتم الانتهاء السبت 31 يوليو.





ونبهت الوزارة على الالتزام بالتعليمات التي أعلنتها الوزارة، مؤكدة أهمية دور المراقبين في اللجنة من خلال التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المُسلَّم من الوزارة، ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل حيث يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان.



وأكدت الوزارة أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.



وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات، علمًا بأنه إذا لم يتمكن الطالب من إدخال بياناته على جهاز التابلت الخاص به فلا يعتبر ذلك عائقًا لاستكمال الامتحان.



وأكدت الوزارة على السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي فقط دون أي إضافات ورقية أو مَلازم ولكن يسمح بملاحظات الطالب المدونة بالكتاب.



وأوضحت أنه يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الاجابة (البابل شيت) سليمة وفق التعليمات، وفى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب فى ذلك على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.



موعد نتيجة الثانوية العامة 2021

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بعد 10 أيام من الامتحان الأخير، حيث سينتهي طلاب الثانوية العامة من أداء الامتحانات يوم 2 أغسطس المقبل، حسب الجدول المُعلن من الوزارة.