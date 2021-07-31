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قتلى وجرحى من قوات الأمن العراقية في هجوم لداعش بمحافظة ديالى

السبت 31/يوليو/2021 - 10:03 ص
الشرطة العراقية
الشرطة العراقية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخر من قوات الأمن العراقية، في هجوم لداعش بمحافظة ديالي.

 

وقد أحبط جهاز الاستخبارات العراقي، في وقت سابق، عملية تخريب كانت تستهدف تفجير أحد الأبراج الرئيسية لنقل الطاقة الكهربائية.

 

وأصدرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، بيانًا قالت فيه إن قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إحباط محاولة لعناصر من تنظيم داعش لتفجير أحد الأبراج الرئيسية الفاعلة التي تربط بين بغداد ومحطة القدس الكهربائية في منطقة الوزيرية بين محافظتي ديالى وبغداد.

 

وبحسب البيان، ضبطت القوات العراقية 8 عبوات ناسفة مزروعة على ركائز البرج الأربعة، وتم تفكيكها من قبل الجهد الفني.

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قتلى وجرحى ديالي العراق

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