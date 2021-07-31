التعليم تنفي تسريب الاستاتيكا والأحياء قبل بدء اللجنة

كشفت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنها تتابع امتحانات الثانوية التي انطلقت منذ قليل وهي امتحانات الاستاتيكا والأحياء، حيث إنه اليوم قبل الأخير لامتحانات الثانوية العامة والتي سوف تنتهي الاثنين المقبل الموافق 2 أغسطس.





وقالت غرفة العمليات أنهم يتابعون اللجان على مستوي الجمهورية ولم يتم استقبال أي مشكلات خاصة بانطلاق الامتحانات.





وكشفت غرفة العمليات المركزية، أن الامتحانات اليوم متوازنة وفي مستوى الطالب المتوسط ولا يوجد بها أي أسئلة تعجيزية أو أسئلة بها لف ودوران ولكنها مباشرة تحتاج إلى طالب فاهم ومذاكر المنهج جيدا.





ونفت الغرفة ما تداولته بعض صفحات الفيس بوك حول تسريب الامتحان، مؤكدة أن الذي تم تداوله قبل بدء اللجنة لا علاقة له بالامتحان الأساسي الذي انطلق منذ قليل.





وانطلقت منذ قليل امتحانات الاحياء والاستاتيكا للصف الثالث الثانوي.





وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.



