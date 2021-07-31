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انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

السبت 31/يوليو/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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شهدت الحركة المرورية صباح اليوم السبت حالة من السيولة المرورية بطرق ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لتأمين رحلات المواطنين ومنع حدوث أي تكدسات والحد من حدوث حوادث الطرق.


وانتظمت حركة سير السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، متجها إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وبالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط وبمنطقة عين شمس وسرايا القبة مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة.

وانسابت حركة المرور بأعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وأعلى كوبرى أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد وبميدان لبنان وشارع السودان وبأشهر ميادين مصر (ميدان التحرير) وبمنشئة الصدر وبالدمرداش مرورا بغمرة وأحمد عرابي وجمال عبدالناصر.

و انتظمت حركة المرور بمناطق وسط القاهرة وبالشوارع والميادين، وبجميع المداخل المؤدية للميادين وميدان روكسى ورمسيس ومنطقة المظلات وبمنطقة سعد زغلول والسيدة زينب المتجه إلى حي مصر القديمة وبدار السلام وسط تواجد أمني لتيسير حركة المرور.


كما انتظمت الحركة المرورية أعلى محاور محافظة الجيزة وبحي الدقي وحي العجوزة، مرورًا بشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان، والنيل السياحى، الهرم، البحر الأعظم وبالمريوطية مرورا بمنطقة فيصل وبشارع ترسا وبشوارع الجيزة ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد وبمحور صفط اتجاه الجيزة وسط تواجد أمني لتأمين رحلات المواطنين ولتحقيق الانضباط، ولضبط المخالفات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.


وفي سياق متصل شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة صباح اليوم حملات مرورية مكبرة لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة ارتداء الكمامات بوسائل المواصلات العامة.

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