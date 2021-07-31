أحمد جمال سعيد يشارك جمهوره بصوره جديدة من كواليس تصوير مسلسل "الحرير المخملي"







تدور أحداث مسلسل "الحرير المخملى" حول قضية العلاقات الأسرية بدءً من الجد، الذى يجسد دوره الفنان مصطفى فهمي، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد في عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها، وصولًا إلى الأبناء في العصر الحديث، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي في الفترة من بداية الثمانينيات وحتى بداية الألفية الثالثة.







مسلسل "الحرير المخملي" بطولة مصطفى فهمي، هالة فاخر، أحمد سعيد عبدالغني، مها أبو عوف، داليا مصطفى، أحمد وفيق، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، سامي مغاوري، هاجر الشرنوبي، طارق صبري، إسلام جمال، ومن إخراج أحمد حسن، تأليف أمين جمال.

شارك الفنان أحمد جمال سعيد جمهوره بصوره جديدة له من كواليس تصوير مسلسل "الحرير المخملي"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وظهر أحمد جمال سعيد في الصورة وهو برفقة مجموعة من الأبطال منهم الفنانة ولاء الشريف، والمخرج أحمد حسن، وعلق عليها قائلاً :"الحرير المخملي".