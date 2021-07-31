الزراعة: نعمل على أن يكون لدينا "أرز بسمتي" مصري (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية لأكثر من 4.2 مليون طن له آثر مباشر على الفلاح المصري، حيث أنه يعود بنفع أكبر على الفلاحين، مضيفا أنهم يعملون على توسيع المساحات المنزرعة، وتطوير أساليب الري والزراعة.





وأشار "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أنهم يعملون على تقليل استخدام الأسمدة والمبيدات مما يقلل من التكاليف التي يتحملها المزارع، لافتا إلى أن مصر على قمة الدول المصدرة للموالح على مستوى العالم.





وأضاف أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو كل أسواق العالم، والسمعة للمنتج المصري جيدة، حيث تعد البطاطس والبصل والموالح والموالح من أهم المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج، لافتا إلى أن الأصناف التي تصدرها مصر لديها منها اكتفا ذاتي بنسبة 100%، كاشفا أنهم يعملون على أن يكون لدينا أرز بسمتي مصري