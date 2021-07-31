إعطاء 84 مليون جرعة لقاح في بريطانيا

قالت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم السبت، إنه تم إعطاء 84.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد حتى الآن.

وبحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 249 ألفا و740 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهراً واحداً لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وكانت حملة التطعيم ضد كورونا بدأت في بريطانيا قبل نحو 32 أسبوعا.

وقد وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا، إلى 86ر5 مليون حالة، والوفيات 129 ألفا و877.