"حياة كريمة".. الكشف على 440 منتفعة بقوافل الصحة الإنجابية بقرى شربين بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن أن عدد المنتفعات من الخدمات الطبية التى قدمتها الحملة بلغ حوالي 440 منتفعة خلال قوافل الصحة الإنجابية لقرى شربين (الوكالة - رأس الخليج-أبو جلال)، والتى تهدف لتقديم الخدمات الصحية والتوعوية للسيدات وذلك في الفترة من 26 يوليو وحتى 28 يوليو 2021.



تضمنت القافله الخدمية عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب أنحاء القرى، وأوضح "مكي" أنه تم توفير أخصائيات نساء بالوحدات الثابتة للتعامل مع حالات الإحالة ولتركيب كبسولات الإميلانون واللوالب.



وأوضح أنه تم تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد حوالي 440 سيده منهن 170 حالة جديدة كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الحملة الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لـ 130 سيده ومتابعة حمل لـ 10 حالات وإجراء كشف نساء لـ 30 سيده فيما تم تقديم المشورة الطبية لـ 170 حالة حيث تم توقيع الكشف الطبي وتوفير جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية للمنتفعات مجانا.



كما تم على هامش القافلة الكشف على 25 طفل وعمل فحوصات متنوعة ل 65 سيدة.



جاء ذلك في اطار جهود قطاع السكان وتنظيم الأسرة لإتاحة خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمة وتلبية للاحتياجات غير الملباة بتلك المناطق وباستهداف الإدارات ذات المؤشرات السكانية المنخفضة والقرى الفقيرة التابعة لمبادرة الرئيس "حياة كريمة".

