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موعد مباراة ميلان ونيس الفرنسي الودية اليوم السبت استعدادًا للموسم الجديد
السبت 31/يوليو/2021 - 10:00 ص
غدير أحمد
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ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مباراة من العيار الثقيل تجمع بين نادي ميلان الإيطالي ونظيره نادي نيس الفرنسي، وذلك ضمن المنافسات الودية الجارية حالياً أستعداداً للموسم القادم الجديد.
ويبحث ميلان على تكرار ما فعله الموسم الماضي من نجاحات وانتصارات، حيث تواجد في المركز الثاني بجدول الكالتشيو الإيطالي.
وتقام مباراة نيس الفرنسي وميلان الايطالي اليوم السبت على ملعب اليانز ريفييرا في مدينة نيس الفرنسية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
وتنقل مباراة ميلان الإيطالي ونيس الفرنسي الودية عبر شاشة قناة الشارقة الرياضية وأون تايم سبورتس.
ويتولي مهمة التعليق على المباراة المعلق المخضرم راشد عبدالرحمن، وعلى قناة أون تايم الرياضية بلال علام.
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