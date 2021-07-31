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موعد مباراة ميلان ونيس الفرنسي الودية اليوم السبت استعدادًا للموسم الجديد

السبت 31/يوليو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مباراة من العيار الثقيل تجمع بين نادي ميلان الإيطالي ونظيره نادي نيس الفرنسي، وذلك ضمن المنافسات الودية الجارية حالياً أستعداداً للموسم القادم الجديد.

ويبحث ميلان على تكرار ما فعله الموسم الماضي من نجاحات وانتصارات، حيث تواجد في المركز الثاني بجدول الكالتشيو الإيطالي.

وتقام مباراة نيس الفرنسي وميلان الايطالي اليوم السبت على ملعب اليانز ريفييرا في مدينة نيس الفرنسية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل مباراة ميلان الإيطالي ونيس الفرنسي الودية عبر شاشة قناة الشارقة الرياضية وأون تايم سبورتس.
ويتولي مهمة التعليق على المباراة المعلق المخضرم راشد عبدالرحمن، وعلى قناة أون تايم الرياضية بلال علام.

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