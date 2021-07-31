Advertisements

ننشر الاعلان الدعائي الاول لفيلم House of Gucci والموعد الرسمي لطرحه وبوستر الفيلم

السبت 31/يوليو/2021 - 10:31 ص
House of Gucci
House of Gucci
Advertisements
تصدر وسم House of Gucci، اليوم الجمعة الموافق 30 يوليو 2021، تريند "google" في مصر، وذلك عقب إطلاق الاعلان الدعائي الاول لفيلم House of Gucci الموعد الرسمي لطرحه، والبوستر الرسمي للفيلم House of Gucci والتي جاءت في واجهته ليدي جاجا Lady Gaga.

وسنستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، الاعلان الدعائي الاول لفيلم "ليدي جاجا" الجديد والموعد الرسمي لطرحه.. بوستر الفيلم يضم "آل باتشينو".
بوسترات فيلم House Of Gucci 
طرحت شركة MGM للإنتاج الفني، الإعلان الرسمي وبوسترات فيلمها House of Gucci الجديد، والذي المقرر طرحه يوم 24 نوفمبر المقبل.


House of Gucci Posters: Jared Leto&#39;s Shocking Transformation | IndieWire

وضمت البوسترات الجديدة لفيلم House Of Gucci مجموعة صور لبطلته "ليدي جاجا Lady Gaga"، التي تلعب دورPatriziaReggiani، الزوجة السابقة لـ"Maurizio Gucci" الذي يقوم بدوره Adam Driver.
وظهر الممثل الأمريكي Jared Letoبشكل مختلف تمامًا لدرجة أربكت الجمهور ومحبيه الذين لم يتعرفوا عليه في البداية. 

House of Gucci&#39; trailer: Fans go gaga over Gaga&#39;s accent - Los Angeles Times


House Of Gucci: Adam Driver And Lady Gaga Feature In The First Trailer For Ridley Scott&#39;s Murderous New Movie | Movies | Empire

وتدور احداث فيلم House Of Gucci حول اغتيال حفيد مصمم الأزياء الشهيرGuccio Gucci، وتآمر زوجته الأولى لتدبير الحادث، وهو تم اقتباسه من كتاب طُرِح عام 2001 باسم The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness".



أبطال فيلم House Of Gucci 
فيلم House Of Gucci من بطولة كلًا من (آدم درايفر - ليدي جاجا - آل باتشينو - جاريد ليتو).


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيلم House of Gucci الجديد بوستر فيلم House of Gucci الجديد House of Gucci

أخبار تهمك

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انخفاض في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يؤجل حسم مصير نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

حمو بيكا:" بشرب الخمرة في المناسبات وبنصح الناس متقربلهاش عشان هتسببلهم مشاكل في المعدة"

منذ 13 دقيقة

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة سارة لأنشيلوتي في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

شاهد.. ليدي جاجا في أحدث إطلالاتها (صور)

ليدي جاجا تظهر في لقطات جديدة من تصوير فيلم House Of Gucci

ليدي جاجا تظهر في لقطات جديدة من تصوير House Of Gucci

آل باتشينو يبدأ تصوير مشاهده في فيلم House Of Gucci

ليدي جاجا تظهر في لقطات جديدة من تصوير مشاهد the house of Gucci

ليدي جاجا تواصل تصوير House of Gucci

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 ص

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

07:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان