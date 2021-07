ننشر الاعلان الدعائي الاول لفيلم House of Gucci والموعد الرسمي لطرحه وبوستر الفيلم

تصدر وسم House of Gucci، اليوم الجمعة الموافق 30 يوليو 2021، تريند "google" في مصر، وذلك عقب إطلاق الاعلان الدعائي الاول لفيلم House of Gucci الموعد الرسمي لطرحه، والبوستر الرسمي للفيلم House of Gucci والتي جاءت في واجهته ليدي جاجا Lady Gaga.





وسنستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، الاعلان الدعائي الاول لفيلم "ليدي جاجا" الجديد والموعد الرسمي لطرحه.. بوستر الفيلم يضم "آل باتشينو".

بوسترات فيلم House Of Gucci

طرحت شركة MGM للإنتاج الفني، الإعلان الرسمي وبوسترات فيلمها House of Gucci الجديد، والذي المقرر طرحه يوم 24 نوفمبر المقبل.













وضمت البوسترات الجديدة لفيلم House Of Gucci مجموعة صور لبطلته "ليدي جاجا Lady Gaga"، التي تلعب دورPatriziaReggiani، الزوجة السابقة لـ"Maurizio Gucci" الذي يقوم بدوره Adam Driver.

وظهر الممثل الأمريكي Jared Letoبشكل مختلف تمامًا لدرجة أربكت الجمهور ومحبيه الذين لم يتعرفوا عليه في البداية.

















وتدور احداث فيلم House Of Gucci حول اغتيال حفيد مصمم الأزياء الشهيرGuccio Gucci، وتآمر زوجته الأولى لتدبير الحادث، وهو تم اقتباسه من كتاب طُرِح عام 2001 باسم The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness".













أبطال فيلم House Of Gucci

فيلم House Of Gucci من بطولة كلًا من (آدم درايفر - ليدي جاجا - آل باتشينو - جاريد ليتو).