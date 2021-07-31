Advertisements

ننشر اول تعليق من المملكة العربية السعودية على تهاني القحطاني بعد خسارتها المزلة أمام الإسرائيلية راز هيرشكو في اولمبياد طوكيو 2020

السبت 31/يوليو/2021 - 10:37 ص
تهاني القحطاني
تهاني القحطاني
Advertisements


ننشر اول تعليق من المملكة العربية السعودية على تهاني القحطاني بعد خسارتها المزلة أمام الإسرائيلية راز هيرشكو في اولمبياد طوكيو 2020


علقت لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني على الجدل حول خسارتها الكبيرة أمام منافستها الإسرائيلية راز هيرشكو في منافسات وزن أكثر من 78 كغ ضمن أولمبياد طوكيو اليوم الجمعة.

وتعرضت القحطاني (21 عاما) لهزيمة ساحقة أمام هيرشكو (23 عاما) بنتيجة (0-11) في النزال الذي جمعهما ضمن منافسات الدور الـ32 لوزن فوق 78 كغم للسيدات.

وقالت القحطاني لوكالة الأنباء الفرنسية عقب المواجهة: "كانت مباراة عادية. لقد خسرت، ولكن شعوري عادي وهذه بالنهاية رياضة".

ولدى سؤالها عن الجدل المثار حيال هذا اللقاء، أضافت القحطاني: "لست مهتمة. لقد أطفأت هاتفي خلال اليومين الماضيين".

وأشارت ضاحكة إلى أنها "صافحت اللاعبة ثلاث مرات"، ملمحة إلى أنها تنتظر ما سيكون عليه رد الفعل الآن على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تنظر الآن "إلى المستقبل هناك مسابقات أخرى، وربما أكون في باريس 2024".

ورفض أعضاء من البعثة السعودية في اليابان التعليق على المباراة، مكتفين بالقول إن "تهاني لعبت وخسرت".

وتأتي هذه المواجهة عكس موجة الانسحابات التي أعلنها عدد من الرياضيين العرب والمسلمين مع لاعبين إسرائيليين.

واستقطبت مواجهة القحطاني مع هيرشكو اهتمام السعوديين الذين ينقسمون بين مؤيد ومعارض للمشاركة، لكن على الصعيد الرسمي، بدا التشجيع للقحطاني واضحا، من دون أي ذكر لإسرائيل.

ورأى البعض في تعليقات على مواقع التواصل أن المباراة تندرج في سياق حدث رياضي دولي ولا ينبغي خلطها بالقضايا السياسية، فيما اعتبر آخرون أنها تندرج ضمن العداء العربي مع إسرائيل وكان يتعين على القحطاني الانسحاب.

وقال نائب رئيس الاتحاد السعودي للجودو مستشار رئيس الاتحاد الدولي للعبة نبيل الحسن إن "القحطاني جاءت إلى أولمبياد طوكيو للمشاركة في هذا الحدث الكبير وهو شرف يتمناه أي رياضي".

وأضاف أنه لم يكن يتأمل أكثر من "ظهور مشرف خلال المشاركة النسائية السعودية الثالثة في الجودو بدورة الألعاب الأولمبية".

وتعد القحطاني ثالث سعودية تشارك في الأولمبياد بلعبة الجودو بعد وجدان شهرخاني في لندن 2012، وجود فهمي في ريو 2016.

ولطالما انسحب لاعبون عرب أو مسلمون من بطولات دولية رفضا لمواجهة لاعبين إسرائيليين ودعما لقضية الشعب الفلسطيني.

وفي إطار مواجهة لاعبين إسرائيليين، كان لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين قد انسحب من مواجهة السوداني محمد عبد الرسول "نصرة للقضية الفلسطينية" لتفادي احتمالية اللعب مع الإسرائيلي طوهر بوطبول في وزن 73 كلغ، فسحب اعتماده مع مدربه عمار بن خليف.

كما غاب عبد الرسول الذي أبرمت بلاده أخيرا اتفاق تطبيع مع إسرائيل عن مواجهة بوطبول، فيما أعلنت اللجنة الأولمبية السودانية أمس الخميس أنه تغيب "لتمزق في الأربطة القطنية أسفل الظهر".
ولطالما انسحب لاعبون عرب أو مسلمون من بطولات دولية رفضا لمواجهة لاعبين إسرائيليين ودعما لقضية الشعب الفلسطيني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاعبة اسرائيلية تهاني القحطاني اولمبياد طوكيو 2021 السعودية الاولمبي

أخبار تهمك

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سارة لأنشيلوتي في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انخفاض في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 13 ساعة

حمو بيكا:" بشرب الخمرة في المناسبات وبنصح الناس متقربلهاش عشان هتسببلهم مشاكل في المعدة"

منذ 12 دقيقة

موسيماني يؤجل حسم مصير نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

ترشيح حكمين سعوديين لقيادة أولمبياد طوكيو

فيدرر ينسحب من أولمبياد طوكيو بسبب الإصابة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 ص

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

07:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان