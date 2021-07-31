حمو بيكا:" بشرب الخمرة في المناسبات وبنصح الناس متقربلهاش عشان هتسببلهم مشاكل في المعدة"





أكد مطرب المهرجانات حمو بيكا، أنه يشرب الخمر، لكنه لا يتعاطى المخدرات كما يعتقد البعض، مُضيفًا:"ما فيش حد في مصر مبيشربش ويسكي".



وقال حمو بيكا خلال استضافته في أحد برامج قناة "الحدث اليوم":"أنا بقالي فترة كبيرة مبشربش أي حاجة بسبب معدتي بايظة خالص، بقالي 3 شهور مبطلها".



وتابع حمو بيكا قائلاً :"ولما كنت بشرب مش دايمًا على طول، كل عشرين يوم في مناسبة مثلاً، أنا بنصح الناس متقربلهاش عشان هتسبب مشاكل في المعدة عندهم".