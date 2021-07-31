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حمو بيكا:" بشرب الخمرة في المناسبات وبنصح الناس متقربلهاش عشان هتسببلهم مشاكل في المعدة"
السبت 31/يوليو/2021 - 10:47 ص
هبة أحمد
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أكد مطرب المهرجانات حمو بيكا، أنه يشرب الخمر، لكنه لا يتعاطى المخدرات كما يعتقد البعض، مُضيفًا:"ما فيش حد في مصر مبيشربش ويسكي".
وقال حمو بيكا خلال استضافته في أحد برامج قناة "الحدث اليوم":"أنا بقالي فترة كبيرة مبشربش أي حاجة بسبب معدتي بايظة خالص، بقالي 3 شهور مبطلها".
وتابع حمو بيكا قائلاً :"ولما كنت بشرب مش دايمًا على طول، كل عشرين يوم في مناسبة مثلاً، أنا بنصح الناس متقربلهاش عشان هتسبب مشاكل في المعدة عندهم".
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