تفاصيل فعاليات المسابقة الرياضية من المهرجان الإيبارشي

أقيمت بمقر نادي الإيبارشي بحدائق القبة، تصفيات المرحلة الأولى للجنة الرياضية لمهرجان "كلمة الله"، حيث افتتح اليوم الأب الدكتور يونان شحاتة، مسؤول لجنة المهرجان الإيبارشي، وفايز سكر، مسؤول اللجنة الرياضية، بمشاركة القمص مرقس لطفي، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس بشبرا الخيمة.



تشمل التصفيات رياضات كرة قدم، وتنس الطاولة، وبلاي إستيشن للمرحلتين الابتدائية بكافة أعمارها السنية، والإعدادية بنين وبنات، وذلك لتحديد المراكز من الأول إلى الثالث على مستوى كنائس القاهرة.

