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شوقي غريب يستقر على تشكيل المنتخب الأوليمبي لمواجهة البرازيل

السبت 31/يوليو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر الكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على التشكيلة التي سيخوض بها الفراعنة مواجهة الدور ربع النهائي أمام المنتخب البرازيلي لحساب مباريات الدور ربع النهائي لأولمبياد طوكيو 2020.

وجاءت تشكيلة المنتخب المصري المتوقعة على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوى.
خط الدفاع : أحمد حجازى، محمود حمدى الونش، أسامة جلال.
خط الوسط : كريم العراقى وأحمد فتوح وأكرم توفيق وإمام عاشور.
خط الهجوم: رمضان صبحى وإبراهيم عادل وأحمد ياسر ريان.

يُذكر أن المنتخب المصري نجح في الوصول إلى الدور ربع النهائي بعد أن إحتل وصافة المجموعة الثالثة برصيد اربعة نقاط فيما تمكن المنتخب البرازيلي من إحتلال المركز الأول للمجموعة الرابعة برصيد سبعة نقاط.

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