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في هذا الموعد.. نيللي كريم تحتفل بزفافها

السبت 31/يوليو/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
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في هذا الموعد.. نيللي كريم تحتفل بزفافها
انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار عديدة تزعم دخول الفنانة نيللي كريم في علاقه عاطفية. 


وقالت نيللي في تصريحات صحفية لها أنها تستعد حاليًا للأحتفال بزفافها وسيتم إقامة كتب الكتاب في منزلها بعد شهر من الآن. 

شاركت الفنانة نيللي كريم في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ضد الكسر" والذي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، ونو من إنتاج جمال العدل، وشارك في بطولته محمد فراج ولقاء الخميسي وحمزة العيلي وتارا عماد وهو من تأليف أحمد وائل وإخراج أحمد خالد.




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