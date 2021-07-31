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كنيسة مار جرجس ببني مزار تستقبل خدمة التربية الدينية بـ"السيدة العذراء" بأبوان

السبت 31/يوليو/2021 - 10:55 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ماريان ناجى
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أعلن المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أنه تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبقيادة الأب أغسطينوس سامي، راعي كنيسة مار جرجس ببني مزار، اسقبلت الكنيسة، خدمة التربية الدينية بكنيسة السيدة العذراء بأبوان، بقيادة الأب بيشوي ناثان، راعي الكنيسة، وخدام الخدمة في إطار تعزيز روح المحبة، ونقل الخبرات بين الكنائس.

وبدأ اليوم بالصلاة والترانيم، الذي احتوى على الفقرات المتنوعة والمختلفة، واختتم اليوم بتوزيع الهدايا التذكارية.

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كنيسة ماري جرجس بني مزار المنيا السيدة العذراء أبوان

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