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حكاية تكفل السيسي بعلاج طفلة فلسطينية: "ربنا يجبر بخاطرك يا ريس"

السبت 31/يوليو/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
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في لفتة إنسانية، استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدة أب فلسطيني لعلاج طفلته التي تُعاني من مرض جلدي خطير في أحد المستشفيات المصرية، حيث أعلنت أسرة الطفلة «بيان محمود»الشكر للرئيس لسرعة استجابته عقب تلقيه حاله الطفلة.

سرعة الاستجابة
على الفور وجه السيسي، بسرعة سفر الطفلة «بيان» لتلقى العلاج في مصر، مؤكدا دعمه الدائم لغزه بصفه عامة وشعبها بصفة خاصة، وبالفعل ستغادر الطفلة «بيان» قطاع غزة إلى القاهرة غدا الأحد عبر معبر رفح البري.

مستشار رئيس الوزراء يعلق
ومن جانبه، أشاد هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، باستجابة الرئيس لمناشدة أسرة الطفلة الفلسطينية بيان محمود، وإصداره أمر بعلاجها في مصر من مرض جلدي خطير.

وقال يونس، في منشور عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «الأمل يعود للطفلة الفلسطينية بيان محمود بعد أن أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجها في مصر من مرض جلدي خطير، وستغادر الطفلة بيان قطاع غزة إلى القاهرة يوم الأحد القادم عبر معبر رفح البري».

وكتب المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «ربنا يجبر بخاطرك يا ريس».

وكانت عائلة الطفلة «بيان محمود» قد نشرت مناشدة لعلاجها جاء فيها: "الأخوة والأخوات في مصر، هذه الطفلة الفلسطينية بيان من غزة تُعاني من مرض جلدي وحالتها خطيرة ويجب تحويلها إلى مصر للعلاج لعدم توفره في غزة، ولا تملك عائلتها ثمن السفر أو توفير العلاج لها، من يستطيع استقبالها من أفراد أو مؤسسات التواصل بشكل مباشر مع والدها".

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