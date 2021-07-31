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أولمبياد طوكيو 2020.. الزهراء شعبان تودع منافسات الرماية بالبندقية

السبت 31/يوليو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق الحادي والثلاثين من شهر يوليو توديع لاعبة منتخب مصر للسيدات الزهراء شعبان منافسات الرماية 50 متر بندقية ثلاثة أوضاع للسيدات بأولمبياد طوكيو 2020.

وتنص قواعد تلك الرياضة على أن يتأهل إلى النهائيات ثمانية لاعبات فقط من أصل سبعة وثلاثين لاعبة تشارك في منافساتها.

فيما إحتلت الزهراء المركز الخامس والثلاثين ما قبل الاخير لتودع المنافسات بـبـ 1138 نقطة في الأوضاع الثلاث.

في الوقت الذي حققت فيه صاحبة الثلاثين عامًا 383 نقطة في وضع النصف جثو وفي وضع الأنبطاح نجحت في أن تحقق 383 نقطة أيضًا وأخيرًا في وضع الوقوف، فحققت الزهراء 372 نقطة.

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