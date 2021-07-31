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"القبطي الأرثوذكسي" يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الرهبنة الـ33

السبت 31/يوليو/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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تقدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بالتهاني القلبية لحضرة صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجاء ذلك بمناسبة عيد الرهبنة الـ33 بيد مثلث الرحمات قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيوؤدور الأنبا بيشوي.

وأضاف المركز: "كل سنة وقداستك بألف خير، والي منتهى الأعوام".

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