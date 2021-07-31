قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020

تقام اليوم السبت مواجهة المنتخب المصري ضد نظيره المنتخب البرازيلي والتي تجمع بينهما لحساب مباريات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





تُنقل مباراة مصر ضد البرازيل عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي إكسترا 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير رؤوف خليف.





في الوقت الذي يُمكن فيه لعشاق الفراعنة مشاهدة تلك المواجهة عبر قناة الكأس القطرية 3 على القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي :-



