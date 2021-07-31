Advertisements

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020

السبت 31/يوليو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
تقام اليوم السبت مواجهة المنتخب المصري ضد نظيره المنتخب البرازيلي والتي تجمع بينهما لحساب مباريات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

تُنقل مباراة مصر ضد البرازيل عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي إكسترا 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير رؤوف خليف.

في الوقت الذي يُمكن فيه لعشاق الفراعنة مشاهدة تلك المواجهة عبر قناة الكأس القطرية 3 على القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي :-

القمرالترددالاستقطابالترميزالتصحيح
نايل سات7 غربا11919أفقي – H27500 3/4

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر البرازيل الاولمبي

أخبار تهمك

الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 15 ساعة

حمو بيكا:" بشرب الخمرة في المناسبات وبنصح الناس متقربلهاش عشان هتسببلهم مشاكل في المعدة"

منذ 34 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يؤجل حسم مصير نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سارة لأنشيلوتي في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 51 دقيقة

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

حكاية تكفل السيسي بعلاج طفلة فلسطينية: "ربنا يجبر بخاطرك يا ريس"

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبالميراس

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد تونجيث في دوري أبطال إفريقيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 ص

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

حمو بيكا:" بشرب الخمرة في المناسبات وبنصح الناس متقربلهاش عشان هتسببلهم مشاكل في المعدة"

10:47 ص

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان