Advertisements

تفاصيل زيارة وفد البرلمان العربي لباكستان

السبت 31/يوليو/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
هالة الشحات
Advertisements
يتوجه رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، على رأس وفد رفيع المستوى لزيارة جمهورية باكستان، خلال الفترة من ا حتى 5 أغسطس، تلبيةً لدعوة رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات البرلمانية العربية مع الجانب الباكستاني، خاصة في ضوء ما تشهده العلاقات بين الجانبين من تطورات إيجابية ونمو ملحوظ في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.

كما تأتي هذه الزيارة في ظل حرص البرلمان العربي على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف مع برلمانات الدول الإسلامية والصديقة، لاسيما في ضوء الثقل الكبير الذي تتمتع به باكستان في محيطها الإقليمي وفي العالم الإسلامي والدولي.

ومن المقرر أنَّ يلتقي رئيس البرلمان العربي خلال هذه الزيارة مع رئيس الجمهورية الباكستانية، ودولة رئيس الوزراء الباكستاني، ووزير الخارجية، كما ستشمل لقاءات مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني.

وبهدف مأسسة العلاقات بين الجانبين، من المقرر أن يتم في إطار الزيارة، توقيع عدد من مذكرات التعاون بين البرلمان العربي والجانب الباكستاني، لتعزيز العلاقات بين الجانبين في مجال العمل البرلماني، وتنسيق المواقف المشتركة خلال المنظمات والاتحادات البرلمانية التي يشترك فيها الجانبان، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات البرلمانية المتبادلة بين الجانبين.

ومن المقرر أن تشمل الفعاليات، زيارة وفد البرلمان العربي إلى متحف مجلس الشيوخ الباكستاني ومعهد باكستان للخدمات البرلمانية، فضلًا عن زيارة بعض المعالم التاريخية والحضارية بالعاصمة إسلام آباد الشاهدة على الحضارة الباكستانية العريقة والنهضة التنموية التي تشهدها.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

حمو بيكا:" بشرب الخمرة في المناسبات وبنصح الناس متقربلهاش عشان هتسببلهم مشاكل في المعدة"

منذ 34 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

حكاية تكفل السيسي بعلاج طفلة فلسطينية: "ربنا يجبر بخاطرك يا ريس"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 14 ساعة

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 15 ساعة

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يؤجل حسم مصير نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة سارة لأنشيلوتي في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 ص

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

حمو بيكا:" بشرب الخمرة في المناسبات وبنصح الناس متقربلهاش عشان هتسببلهم مشاكل في المعدة"

10:47 ص

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان