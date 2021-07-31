ترتيب هدافي كأس الكونكاكاف الذهبية قبل المباراة النهائية

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية قبل مباراة الدور النهائي من البطولة.









وستلعب مباراة الدور النهائي من منافسات بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية يوم الإثنين المقبل بين منتخبي أمريكا والمكسيك.









ويحتل المعز علي نجم منتخب قطر حتى الآن صدارة جدول ترتيب هدافي منافسات كأس الكونكاكاف الذهبية برصيد ٤ أهداف.









وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الكونكاكاف الذهبية قبل مباراة النهائي:





١- المعز علي ٤ أهداف





٢- عبد العزيز حاتم ٣ أهداف





٤- ريفاس ٣ اهداف





٥- فونيس موري ٣ أهداف





٦- روبنسون ٣ أهداف