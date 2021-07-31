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عاجل.. شوقي غريب يُعلن تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل فى طوكيو

السبت 31/يوليو/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تشكيل الفراعنة لمواجهة منتخب البرازيل ضمن مباريات دور ال 8 من دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وتقام المباراة بين مصر والبرازيل فى تمام الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة فى لقاء قوي بين المنتخبين.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أسامة جلال

خط الوسط: أحمد فتوح، أكرم توفيق، عمار حمدي ، كريم العراقي 

خط الهجوم: رمضان صبحي، أحمد ياسر ريان، طاهر محمد طاهر

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مصر البرازيل الاولمبي

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