عاجل.. شوقي غريب يُعلن تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل فى طوكيو





أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تشكيل الفراعنة لمواجهة منتخب البرازيل ضمن مباريات دور ال 8 من دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.





وتقام المباراة بين مصر والبرازيل فى تمام الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة فى لقاء قوي بين المنتخبين.





تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل:





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أسامة جلال





خط الوسط: أحمد فتوح، أكرم توفيق، عمار حمدي ، كريم العراقي





خط الهجوم: رمضان صبحي، أحمد ياسر ريان، طاهر محمد طاهر