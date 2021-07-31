الأرصاد تكشف تفاصيل جديدة عن حالة طقس هذا الأسبوع (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة حارة اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع، حيث سترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن درجة الحرارة على القاهرة ستصل إلى 42 درجة مع نهاية الأسبوع، ولكن درجة الحرارة المحسوسة ستصل إلى 45 درجة، معلقة: "الشعور بارتفاع الحرارة سيكون صعب جدا خاصة مع ارتفاع نسبة الرطوبة".





وأضافت أن ارتفاع درجات الحرارة هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة، حيث أن الوصول إلى 42 درجة يعد ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة، لافتة إلى ان امتداد منخفض الهند الموسمي هو السبب في الامطار المتساقطة على إثيوبيا والسودان، وهذه الأمطار ستتجه إلى جنوب البلاد اعتبارا من يوم الثلاثاء.



