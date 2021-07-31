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تعرف على تفاصيل حالة الطقس في الكويت اليوم

السبت 31/يوليو/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 31-7-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت:

يكون الطقس اليوم السبت شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .


وفى المساء يكون حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة.


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