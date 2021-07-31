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تعرف على تطورات الحالة الصحية لمي حلمي بعد إصابتها بفيروس كورونا

السبت 31/يوليو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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كشفت الإعلامية مي حلمي عن تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا، من خلال فيديو قامت بنشره عبر الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وقالت خلاله:"تعبانة جدًا صدقونى بموت حرفياً من الكحة والصداع، مش شامة ومش سامعة، صداع وكحة".

وعلقت مي حلمي على الفيديو قائلة:"مش شامة حاجة بالغلط ولا حتى فلفل". 

والجدير بالذكر أن مي حلمي قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، من خلال إجابتها على أحد الأسئلة التي تلقتها من جمهورها عن سر اختفائها، وذلك عبر خاصية الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع "إنستجرام". 

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