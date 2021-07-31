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رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع وفد جامعة أنجامينا بتشاد تطوير الفرع

السبت 31/يوليو/2021 - 11:43 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
دينا حسن- محمد رجب
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استقبل، اليوم السبت، الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفد جامعة أنجامينا بدولة تشاد، برئاسة الدكتور محمد صالح دوسا، لبحث سبل تطوير الفرع بهدف تحقيق الاستدامة وتوفير خدمة تعليمية جيدة لطلاب الفرع.
 
وصرح رئيس الجامعة خلال اللقاء بأن جامعة الإسكندرية ستعمل على تنمية الفرع وتحقيق الشراكة ببن الجانبين بصورة حقيقية، لافتًا إلى ضرورة التعاون لضمان الاستدامة وتحقيق جودة الخدمة التعليمية التى تقدم لطلاب الفرع بأنجامينا.

وكما تحدث عن دور الفرع التنويرى والتنموي، للحفاظ على القارة وتنميتها، وبوابة جذب لطلاب منطقة وسط أفريقيا، كما دعا إلى استحداث تخصصات جديدة بالفرع يحتاجها المجتمع بدولة تشاد.

وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية تسعى إلى مواكبة الفكر العالمي والدخول لعصر جامعات الجيل الرابع، كما أشار إلى إمكانية فتح المجال لطلاب الفرع بتشاد للدراسة بالدرجات المشتركة بين جامعة الإسكندرية وعدد من الجامعات العالمية.

وأشار الدكتور هشام جابر، إلى أن هدف الجامعة فى تنمية الكوادر البشرية فى دولة تشاد لاستكمال أداء الرسالة العلمية هناك، كما أكد على حرص الجامعة على دعم الفرع أكاديميًا وعلميًا وفنيًا بما يعود بالأثر على دولة تشاد الشقيقة.

كما أشاد رئيس جامعة أنجامينا بالعلاقات الوطيدة التى تربط بين البلدين والتى فتحت آفاق التعاون بين الجامعتين، موضحًا أن دولة تشاد تهتم بالجوانب الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية، وكان لجامعة الإسكندرية من خلال الفرع دور كبير فى تحقيق هذه الأهداف التنموية.

وقد قام الوفد التشادي بزيارة عدد من كليات الجامعة للتعرف على إمكانياتها العلمية والبحثية، والبرامج الأكاديمية بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، والبرامج المتخصصة، والشراكات مع الجهات المختلفة، وأحدث التجهيزات للمعامل البحثية، وجهود الكليات لتقديم خريج كفء لسوق العمل.
رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع وفد جامعة أنجامينا بتشاد تطوير الفرع
رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع وفد جامعة أنجامينا بتشاد تطوير الفرع
رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع وفد جامعة أنجامينا بتشاد تطوير الفرع
رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع وفد جامعة أنجامينا بتشاد تطوير الفرع
رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع وفد جامعة أنجامينا بتشاد تطوير الفرع
رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع وفد جامعة أنجامينا بتشاد تطوير الفرع
رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع وفد جامعة أنجامينا بتشاد تطوير الفرع
رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع وفد جامعة أنجامينا بتشاد تطوير الفرع

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جامعة الإسكندرية جامعة أنجامينا تشاد

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