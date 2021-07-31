ضبط طرفي مشاجرة بحوزة أحدھما مخدر حشیش بالزاوية الحمراء



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي في ضبط طرفي مشاجرة وبحوزة أحدهما حقيبة لها كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها بالزاوية الحمراء.





كانت البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الزاویة الحمراء بلاغا مفاداه حدوث مشاجرة بدائرة القسم.



و بالإنتقال أمكن تحدید طرفى المشاجرة طرف أول (تاجر خردة - مقیم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) والطرف الثاني (أحد الأشخاص - مقیم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا)، وتبین حدوث مشادة كلامیة بین الطرفان بسبب خلافات بینھما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات.



وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وضبط بحوزة الطرف الثانى حقیبة بداخلھا (كمیة من مخدر الحشیش وزنت حوالى 3 كیلوجرام – مبلغ مالى – ھاتف محمول)، وبمواجھته إعترف بحیازتھ للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف لتسھیل الإتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غیر المشروعة.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة