Advertisements

محافظ بورسعيد يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

السبت 31/يوليو/2021 - 11:48 ص
جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
شيماء الريس
Advertisements
تابع، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، سير وانتظام امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة الأحياء بالشعبة العلمية، ومادة الاستاتيكا بشعبة العلمى رياضة، وذلك عبر غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

و تلقى محافظ بورسعيد تقريرا حول أعداد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة، والإجراءات المتبعة داخل اللجان لتحقيق السلامة العامة للطلاب.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه تابع منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحانات سير وانتظام اللجان الامتحانية، من خلال غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، مؤكدا أنه لم تثبت أى حالات غش داخل لجان الامتحان، كما أن غرفة العمليات لم تتلق أي مشكلات أمنية أو إدارية أو صحية أو فنية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تكثيف حملات التعقيم والتطهير داخل لجان امتحانات الثانوية العام، كما تم التأكيد على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى بين الطلاب، وإجراءات الكشف عن الحرارة للطالب قبل دخول الامتحان، وارتداء الكمامات الطبية ووسائل النظافة.

وشدد المحافظ على توفير كافة سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة، لتمكينهم من أداء الامتحانات فى هدوء وتركيز، وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان، والتطبيق الكامل للاجراءات الاحترازية والوقائية.
محافظ بورسعيد يتابع سير امتحانات الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يتابع سير امتحانات الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يتابع سير امتحانات الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يتابع سير امتحانات الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يتابع سير امتحانات الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ بورسعيد بورسعيد امتحانات الثانوية العامة

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 12 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعتين

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

منذ ساعة

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 17 ساعة

حمو بيكا:" بشرب الخمرة في المناسبات وبنصح الناس متقربلهاش عشان هتسببلهم مشاكل في المعدة"

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة سارة لأنشيلوتي في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. شوقي غريب يُعلن تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل فى طوكيو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. ويؤكد على توفير الأجواء المناسبة للطلاب (فيديو وصور)

أحياء القاهرة تستعد لاستقبال ماراثون الثانوية العامة

محافظ الدقهلية يشرف على دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحان (صور)

محافظ بورسعيد: لا شكاوى أو حالات مرضية داخل لجان الثانوية العامة

سعادة طلاب الثانوية بالغربية لسهولة امتحان اللغة العربية (صور)

71 طالبًا بالبحيرة يتغيبون عن امتحان الديناميكا للثانوية العامة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 ص

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

10:15 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان