محافظ بورسعيد يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

تابع، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، سير وانتظام امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة الأحياء بالشعبة العلمية، ومادة الاستاتيكا بشعبة العلمى رياضة، وذلك عبر غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.



و تلقى محافظ بورسعيد تقريرا حول أعداد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة، والإجراءات المتبعة داخل اللجان لتحقيق السلامة العامة للطلاب.



وأوضح محافظ بورسعيد، أنه تابع منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحانات سير وانتظام اللجان الامتحانية، من خلال غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، مؤكدا أنه لم تثبت أى حالات غش داخل لجان الامتحان، كما أن غرفة العمليات لم تتلق أي مشكلات أمنية أو إدارية أو صحية أو فنية.



وأشار المحافظ إلى أنه تم تكثيف حملات التعقيم والتطهير داخل لجان امتحانات الثانوية العام، كما تم التأكيد على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى بين الطلاب، وإجراءات الكشف عن الحرارة للطالب قبل دخول الامتحان، وارتداء الكمامات الطبية ووسائل النظافة.



وشدد المحافظ على توفير كافة سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة، لتمكينهم من أداء الامتحانات فى هدوء وتركيز، وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان، والتطبيق الكامل للاجراءات الاحترازية والوقائية.