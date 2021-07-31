طبيب يكشف سبب انخفاض وفيات كورونا في مصر (فيديو)

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، إن الموجة الثالثة من جائحة كورونا تشهد انحسارا في مصر، حيث قد وصلت الموجة الثالثة لذروتها منذ نحو شهر ونصف.





وأشار "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن انخفاض حالات الإصابة يرجع لجهود الدولة المصرية لمكافحة العدوى، وزيادة عدد المواطنين الذين حصلوا على اللقاح، فضلا عن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.





وأوضح أن اتباع الاجراءات الوقائية هى الوسيلة الأهم لمنع انتشار عدوى كورونا، كارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، لافتا إلى أن الدولة بذلت جهود كبيرة لتوفير اللقاح وهناك كميات كبيرة من اللقاح ستصل مصر قريبا، منوها بأن اهتمام الدولة بأصحاب الأمراض المزمنة وتقديم العلاج لهم ساهم في خفض معدلات الوفاة بفيروس كورونا.



