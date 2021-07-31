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وزير النقل يوجه بالاستفادة من التكسيرات الصخرية في البنية التحتية للقطار السريع

السبت 31/يوليو/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
محمد ممدوح
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وجه وزير النقل، الفريق المهندس كامل الوزير، الشركات المنفذة للبنية التحتية والإنشائية لمسار القطار السريع بحلوان، بالاستفادة من ركام التكسيرات بالجبال في الإنشاءات بما يتوافق مع المواصفات الفنية المتفق عليها لتحقيق أعلى جودة لمسار القطار.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لوزير النقل، الفريق كامل الوزير، لمتابعة أعمال تنفيذ مسار الخط الأول القطار السريع "العين السخنة - العلمين".

وشدد "الوزير" على الالتزام بالمواصفات الفنية لتنفيذ القطار، وسرعة التنفيذ للتسليم في المواعيد المحددة.

وأكد وزير النقل ضرورة تعويض المتضررين من أصحاب الشقق السكنية، وتقديم تعويض عادل لبعض ملاك الأراضي الواقعة على طول مسار القطار السريع، مشيرا إلى عدم تقديم أي تعويضات للمتعدين على أراضي الدولة.

ويهدف مشروع القطار السريع من الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والمدن الجديدة، وتسهيل حركة نقل البضائع والركاب بين المحافظات وبعضها وتقليل المدة الزمنية المستغرقة في التنقل.

ويتكون مسار القطار السريع "العين السخنة - العلمين" من مجموعة من المحطات 5 للقطار السريع و10 محطات إقليمية.

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