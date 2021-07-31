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إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بكفر الشيخ

السبت 31/يوليو/2021 - 11:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو الشامي
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أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة بقرية أبو غلاب التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم جميعًا لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة ومرفق الإسعاف، إشارة بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة بقرية أبو غلاب بالرياض.

وتبين إصابة كلا من: «هنية حسين سعد، 55 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد صابر محمد، 35 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، ومقيم بالرياض، وعصام فتحي عبدالحليم، 56 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومقيم بكفر الشيخ، ونصر محمد نصر، 50 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومقيم بمتبول، ومصطفى عبدالهادي مفرح، 55 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومقيم بمركز الرياض».

وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام.

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كفر الشيخ حادث مروري إصابة 5 أشخاص

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