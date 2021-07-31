داخل لجنة امتحان الأحياء.. وفاة مراقب ثانوية عامة في القليوبية

توفى رضا محمد حسن، ملاحظ في لجنة الثانوية العامة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات، إثر إصابته بغيبوبة سكر في الساعة 9.20 اليوم، أثناء المراقبة في مادة الأحياء، لشعبة علمي علوم، وجرى نقله إلى مستشفى بنها الجامعي.



