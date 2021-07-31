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داخل لجنة امتحان الأحياء.. وفاة مراقب ثانوية عامة في القليوبية

السبت 31/يوليو/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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توفى رضا محمد حسن، ملاحظ في لجنة الثانوية العامة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات، إثر إصابته بغيبوبة سكر في الساعة 9.20 اليوم، أثناء المراقبة في مادة الأحياء، لشعبة علمي علوم، وجرى نقله إلى مستشفى بنها الجامعي.

من جانبه قدم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، التعازي إلى أسرة المتوفى، مشيرًا إلى أنه يسكن في تلا محافظة المنوفية، وكان يذهب للمراقبة بالثانوية العامة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات ببنها بالقليوبية.

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