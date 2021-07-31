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41 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

السبت 31/يوليو/2021 - 11:49 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم السبت، تسجيل 41 ألفا و 649 إصابة جديدة بالفيروس و 593 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وأكدت السلطات الصحية الهندية، أن 37 ألفا و291 شخصا تعافوا من الفيروس، فيما استمرت ولاية كيرالا في تسجيل نصف عدد الحالات المسجلة على المستوى الوطني.

 

وقالت السلطات الصحية الهندية، إنه في ضوء الزيادة في عدد حالات الإصابة ستدخل كيرالا في إغلاق كامل لمدة 48 ساعة.

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