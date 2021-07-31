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رانيا يوسف تتألق بأحدث ظهور لها من برشلونة
السبت 31/يوليو/2021 - 11:51 ص
آيه عبد العزيز
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تألقت رانيا يوسف في أحدث ظهور لها من مدينة برشلونة من خلال نشرها مقطع " فيديو " عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".
ظهرت رانيا يوسف في الفيديو بمكياج خفيف وشعر منسدل مرتدية مايوه، ومن فوقه فستان باللون البينك.
ثم قامت بنشر صورتين لها بنفس الإطلالة، وعلقت عليها قائلة:" أحلى اجازة مع أحلى ناس في برشلونة، وحشتوني".
وكانت آخر أعمال الفنان رانيا يوسف مسلسل " ملوك الجدعنة" بطولة مصطفي شعبان، عمروسعد، بسمة داوود، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، عبد الرحمن القليوبي، أحمد صفوت، عمرو عبد الجليل، وهو من تأليف عبير سليمان إخراج أحمد خالد موسى.
ظهرت رانيا يوسف في الفيديو بمكياج خفيف وشعر منسدل مرتدية مايوه، ومن فوقه فستان باللون البينك.
ثم قامت بنشر صورتين لها بنفس الإطلالة، وعلقت عليها قائلة:" أحلى اجازة مع أحلى ناس في برشلونة، وحشتوني".
وكانت آخر أعمال الفنان رانيا يوسف مسلسل " ملوك الجدعنة" بطولة مصطفي شعبان، عمروسعد، بسمة داوود، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، عبد الرحمن القليوبي، أحمد صفوت، عمرو عبد الجليل، وهو من تأليف عبير سليمان إخراج أحمد خالد موسى.
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