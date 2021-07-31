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ضبط طالبة لتسريبها امتحان الأحياء بواسطة تابلت مهكر
السبت 31/يوليو/2021 - 11:50 ص
ريما خليفة
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أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط الطالبة (ا.ح.ح) بمحافظة الدقهلية، لحيازتها تابلت مهكر وتصوير ونشر أجزاء من امتحان (مادة الأحياء) على الإنترنت.
وجاء ذلك بعد مرور 25 دقيقة من بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وكانت كشفت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنها تتابع امتحانات الثانوية اليوم بخصوص الاستاتيكا والأحياء، حيث إن اليوم هو اليوم قبل الأخير لامتحانات الثانوية العامة والتي سوف تنتهي الاثنين المقبل الموافق 2 أغسطس.
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