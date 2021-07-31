ضبط طالبة لتسريبها امتحان الأحياء بواسطة تابلت مهكر

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط الطالبة (ا.ح.ح) بمحافظة الدقهلية، لحيازتها تابلت مهكر وتصوير ونشر أجزاء من امتحان (مادة الأحياء) على الإنترنت.





وجاء ذلك بعد مرور 25 دقيقة من بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



