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بأسلوب كسر الزجاج.. ضبط المتهم بسرقة السيارات بحدائق القبة

السبت 31/يوليو/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
هبه عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي في ضبط أحد الأشخاص لقیامة بالسرقة من داخل السیارات بأسلوب "كسر الزجاج" بحدائق القبة.

 وأكدت معلومات وتحریات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمدیریة أمن القاھرة قیام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائیة، مقیم بدائرة قسم شرطة الأمیریة) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى السرقة من داخل السیارات بأسلوب " كسر الزجاج "، وأنه وراء إرتكاب العدید من تلك الحوادث.

وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد (5) حوادث سرقة من داخل السیارات بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المُستولى علیها لدى عملائه "سیئ النیة " ( 4 أشخاص، وجمیعھم مقیمین بمحافظة القاھرة)، وبحوزتھم عدد (4) كاسیت سیارة وأقروا بالتحصل علیها من المتھم
المضبوط، وأنها من متحصلات وقائع سرقة أخرى.

وبإستدعاء المجنى علیهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا لاسیما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامیة مرتكبى جرائم السرقة.

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