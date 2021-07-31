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غياب 157 طالبا عن امتحاني الأحياء والاستاتيكا ببني سويف (صور)

السبت 31/يوليو/2021 - 11:59 ص
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
احمد فتحى الدسوقي
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أعلنت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، عن غياب 157 طالبا وطالبة، عن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة "الشعبة العلمية" في مادتي "الأحياء" لطلاب علمي علوم، و"الاستاتيكا" لطلاب علمي رياضة.

وأكدت وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المقيدون بالشعبة العلمية "علوم ورياضة" 10900 طالب وطالبة، موزعين على 62 لجنة، وحضر منهم 10743 طالبا وطالبة، وتغيب منهم 157 طالبا وطالبة.

وتواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، مع وكيلة الوزارة، وذلك لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة في في مادتي "الأحياء" لطلاب علمي علوم، و"الاستاتيكا" لطلاب علمي رياضة، والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات.

وأكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب.

وشّدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، مؤكدًا على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.

ويؤدي 16 ألفا و772 طالبا وطالبة بمحافظة بني سويف، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2021 بالشعبتين "علمي وأدبي" موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
غياب 157 طالبا عن امتحاني الأحياء والاستاتيكا ببني سويف (صور)
غياب 157 طالبا عن امتحاني الأحياء والاستاتيكا ببني سويف (صور)
غياب 157 طالبا عن امتحاني الأحياء والاستاتيكا ببني سويف (صور)
غياب 157 طالبا عن امتحاني الأحياء والاستاتيكا ببني سويف (صور)
غياب 157 طالبا عن امتحاني الأحياء والاستاتيكا ببني سويف (صور)
غياب 157 طالبا عن امتحاني الأحياء والاستاتيكا ببني سويف (صور)
غياب 157 طالبا عن امتحاني الأحياء والاستاتيكا ببني سويف (صور)
غياب 157 طالبا عن امتحاني الأحياء والاستاتيكا ببني سويف (صور)

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بني سويف الثانوية العامة الاستاتيكا الأحياء

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