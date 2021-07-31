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أولمبياد طوكيو.. موعد مباراة اليابان ضد نيوزيلندا في ربع نهائي كرة القدم

السبت 31/يوليو/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي منتخب اليابان، مع نظيره نيوزيلندا، اليوم السبت 31 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وستقام المباراة بين منتخبي اليابان ونيوزيلندا في الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد صعد منتخب اليابان إلى دور الربع نهائي بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تأهل منتخب نيوزيلندا كوصيف للمجموعة الثانية.

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