نجلة سعيد صالح في ذكرى ميلاده: بكلمه على طول وبحس إنه معايا

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سعيد صالح الـ83، الذي رحل عن عالمنا منذ ثماني سنوات.



وتحدثت هند إبنته خلال مداخلة هاتفية في برنامج" 8 الصبح" الذي تقدمه الإعلامية داليا أشرف، عن والدها قائلة أنها تتحدث معه طوال الوقت، مُضيفة:" بكلمه على طول وبحس إنه معايا".



كما كشفت عن أعماله التي تحب مشاهدتها، قائلةً "أنا بحب العيال كبرت أكتر من مدرسة المشاغبين، وبحب سيادة القانون، هاللو شللبي، وأنا بحب أحس إنه ممثل تراجيدي"



وفي سياق آخر صرحت هند سعيد صالح، في تصريحات صحفية عن وجود تشابه بين الحركات التي يفعلها نجلها، وطابع والدها الراحل الفنان سعيد صالح، قائلةً: "بقيت بحس إن ابني بيفكرني ببابا الله يرحمه وبستغرب حقيقي".