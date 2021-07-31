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منة فضالي تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها عبر"إنستجرام"

السبت 31/يوليو/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
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منة فضالي تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها عبرإنستجرام

تحرص الفنانه منة فضالي على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ". 


نشرت منة فضالي صورة جديدة لها، بدت فيها وهي مرتدية فستان "كط" بالون الأبيض، وتركت شعرها مُنسدلًا، ونسقت مع إطلالتها مكياجا بالألوان الهادئه.



وفي سياق آخر، شاركت منة فضالي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، عماد زيادة، إدوارد، فردوس عبد الحميد، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي.

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