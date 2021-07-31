متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو





ويبدأ المنتخب المصري المواجهة بالتشكيلة التالية :-





حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أسامة جلال

خط الوسط: أحمد فتوح، أكرم توفيق، عمار حمدي ، كريم العراقي

خط الهجوم: رمضان صبحي، أحمد ياسر ريان، طاهر محمد طاهر









يقدم لكم موقع " الفجر الرياضي " فرصة مشاهدة مباراة المنتخب المصري ضد نظيره المنتخب البرازيلي في المواجهة التي تجمع بينهما لحساب مباريات الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.