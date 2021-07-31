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متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو
السبت 31/يوليو/2021 - 11:30 ص
محمد أيمن
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يقدم لكم موقع " الفجر الرياضي " فرصة مشاهدة مباراة المنتخب المصري ضد نظيره المنتخب البرازيلي في المواجهة التي تجمع بينهما لحساب مباريات الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.
ويبدأ المنتخب المصري المواجهة بالتشكيلة التالية :-
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أسامة جلال
خط الوسط: أحمد فتوح، أكرم توفيق، عمار حمدي ، كريم العراقي
خط الهجوم: رمضان صبحي، أحمد ياسر ريان، طاهر محمد طاهر
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