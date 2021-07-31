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متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

السبت 31/يوليو/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يقدم لكم موقع " الفجر الرياضي " فرصة مشاهدة مباراة المنتخب المصري ضد نظيره المنتخب البرازيلي في المواجهة التي تجمع بينهما لحساب مباريات الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.

ويبدأ المنتخب المصري المواجهة بالتشكيلة التالية :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أسامة جلال

خط الوسط: أحمد فتوح، أكرم توفيق، عمار حمدي ، كريم العراقي 

خط الهجوم: رمضان صبحي، أحمد ياسر ريان، طاهر محمد طاهر


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ربع نهائي الأولمبياد بأولمبياد طوكيو الاولمبي

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